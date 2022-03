Mar 2020 com 57% de execução e 6.340 projetos aprovados até agosto

“Em final de agosto, a taxa de execução do programa, que mede o valor executado pelos projetos face ao valor total programado, atingiu os 57%”, lê-se numa nota divulgada no ‘site’ do Mar 2020.

Nos primeiros oito meses do ano, a execução do programa aumentou 10 pontos percentuais, com uma execução do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) na ordem dos 39 milhões de euros.

Contabilizam-se, neste período, 6.340 projetos aprovados com 693 milhões de euros de investimento.

Por tipo de projeto destacam-se os que estão inseridos na prioridade 1 (65%), dedicada a promover uma pesca ambientalmente sustentável, eficiente, inovadora e competitiva, e na prioridade 5 (74%), que se refere à promoção da comercialização e transformação dos produtos da pesca e aquicultura.

O programa operacional Mar 2020, que se insere no Portugal 2020, tem como objetivo a implementação das medidas de apoio enquadradas no FEAMP, estando entre as suas prioridades a promoção da competitividade e a sustentabilidade económica, social e ambiental, bem como o aumento da coesão territorial.

Este programa tem uma dotação global de 508 milhões de euros, dos quais cerca de 116 milhões de euros correspondem à contrapartida pública nacional, que tem origem no Orçamento do Estado.

Os restantes 392 milhões de euros provêm do FEAMP, 224,4 milhões de euros dos quais já executados.