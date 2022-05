Manuel Neuer prolonga contrato com o Bayern Munique até 2024

“Manuel Neuer é o melhor guarda-redes do mundo e há anos é uma referência a nível internacional. É um enorme feito manter-se no nível mais alto durante tanto tempo”, refere o diretor-geral do Bayern Munique, Oliver Kahn.

Oliver Kahn, de 52 anos, também ele uma referência nas balizas do clube e da seleção germânica, adianta que Manuel Neuer, de 36, “é uma das figuras marcantes da história do Bayern”.

Neuer, internacional por 109 vezes pela Alemanha, chegou ao Bayern Munique em 2011 proveniente do Schalke 04.

O guarda-redes, que disputou 472 partidas pelo Bayern, conquistou pelos bávaros 10 campeonatos consecutivos, cinco Taças da Alemanha e seis Supertaças.

Neur também ganhou por duas vezes a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Supertaça Europeia.

Antes do histórico guarda-redes e capitão do Bayern Manuel Neuer, outra figura emblemática do clube, o avançado Thomas Müller, de 32 anos, também prolongou o seu contrato até junho de 2024.

Por outro lado, o futuro do avançado polaco Robert Lewandowski, de 33 anos, e do alemão Serge Gnabry, de 26, cujos contratos também expiram no verão de 2023, ainda está por definir.