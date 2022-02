No primeiro ensaio da final, Patrícia Mamona, de 32 anos, já tinha hoje melhorado em 25 centímetros, para 14,91 metros, a sua melhor marca nacional, que estava nos 14,66, alcançados em 09 de julho último, na etapa da do Mónaco da Liga de Diamante.

A saltadora cumpre a sua terceira presença em Jogos Olímpicos, depois do sexto posto no Rio2016 e do 13.º lugar em Londres2012.