Make-A-Wish com três desejos para realizar em 2021

A coordenadora do núcleo de São Miguel da Make-A-Wish, Manuela Marques, revelou que em 2021 a organização apenas recebeu três pedidos para a realização dos sonhos de crianças com doenças graves nos Açores.

“No que diz respeito às atividades com as crianças em 2021 temos três a decorrer. Temos feito as entrevistas por videochamada e desta forma vamos acompanhando as crianças”, contou, revelando que destes três desejos, dois são relativos a viagens que devido à pandemia ainda não têm data para se realizar, e o terceiro relativo a um computador, que muito brevemente será entregue.

Para Manuela Marques, este é um número claramente reduzido, após em 2020 só ter sido possível realizar um desejo, situação que reflete a falta de conhecimento que a população em geral ainda tem sobre esta organização.

“Existe a Make-A-Wish em São Miguel e com certeza crianças elegíveis, mas não nos estão a chegar os desejos”, lamentou, revelando: “só temos três desejos para realizar, mas podíamos receber muitos mais que continuaríamos a realizar os desejos na mesma”.

E como se pode realizar o desejo de uma criança? Para se realizar o desejo de uma criança ou jovem, entre os 3 e os 17 anos, diagnosticada com uma doença grave, progressiva, degenerativa ou maligna, é necessário candidatá-la através do mail [email protected]

Posteriormente a equipa Make-A-Wish Portugal, entrará em contacto com os pais/detentores da tutela legal da criança, com o intuito de confirmar a elegibilidade da mesma, assim como a equipa médica, que tem um conhecimento aprofundado do estado físico e psicológico da criança também é sempre contactada e atestam (ou não) a viabilidade da realização de determinado desejo.

Após atestar a candidatura como elegível é constituída uma equipa de Voluntários que irá a acompanhar a criança ou o jovem em todo o processo de realização do desejo.

“Pretende-se que esse desejo fique para sempre marcado na memória e no coração da criança. Por isso a Make-A-Wish pretende assegurar-se que o desejo é única e exclusivamente da criança e que a deixará o mais feliz possível”, explicou.

Caso não conheça nenhuma criança para realizar um desejo, mas pretenda contribuir para a realização do desejo destas crianças pode contribuir através das várias campanhas que a organização está a promover nesta época de Natal.

“Os desejos realizam-se com as verbas dos eventos que os núcleos realizam, mas que devido à pandemia não tem sido possível realizar”, revelou, referindo que também é possível apoiar está causa através das campanhas que a Make-A-Wish Portugal promove, como é o caso das campanhas “Criar a Própria Constelação” ou por donativo pontuais ou regulares.