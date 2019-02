Mais vagas nos cuidados continuados para utentes do hospital

Uma semana depois do anúncio da transferência, para unidades de cuidados continuados integrados e lares, de 17 utentes internados no Hospital Divino Espírito Santo (HDES) com alta, o diretor regional da Saúde revela que, entretanto, há mais quatro vagas disponíveis nos cuidados continuados, permitindo a transferência, no total, de 21 utentes do HDES.





