A manchete do Açoriano Oriental noticia que foi feito levantamento dos recursos humanos com o objetivo de abrir mais vagas de internamento nos centros de saúde.

"Vasco Cordeiro defende voz açoriana no Parlamento Europeu", é o título da manchete fotográfica. "Rodrigo Oliveira e Gabriela Canavilhas na FLAD" e "Câmara embarga obras ilegais na Fajã do Araújo" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.