Mais sete recuperações nos Açores nas últimas 24 horas

[notícia atualizada às 12:49]

As 875 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região nas últimas 24 horas não revelaram novos casos positivos de COVID-19, revela o comunicado de hoje da Autoridade de Saúde Regional.

Registaram-se sete recuperações de infeção por SARS-CoV-2, que correspondem a um indivíduo do sexo masculino, com 37 anos de idade, e a seis indivíduos do sexo feminino, com idades compreendidas entre 1 e 97 anos, todos residentes na ilha de São Miguel.

Entre os casos recuperados, há a registar três casos de utentes da Estrutura Residencial para Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Nordeste, com idades compreendidas entre os 95 e 97 anos, não remanescendo, assim, atualmente, qualquer caso positivo entre os utentes desta estrutura.

Neste momento, não há casos positivos ativos internados nas unidades de saúde da Região.

Até ao momento, já foram detetados na Região um total de 146 casos de infeção, verificando-se 121 recuperados, 16 óbitos e nove casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, destes, oito na ilha de São Miguel e um na ilha do Pico.

Os casos positivos ativos distribuem-se pelas ilhas do Pico (1, no concelho de São Roque) e de São Miguel (8, dos quais metade no concelho do Nordeste, 2 em Ponta Delgada, 1 na Povoação e 1 na Ribeira Grande).

Existem ainda 583 vigilâncias ativas na Região.