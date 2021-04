Mais de três milhões de mortos em todo o mundo

Após um ligeiro abrandamento em março, o número de mortes diárias está a aumentar novamente no mundo, com uma média de mais de 12.000 óbitos diários na semana passada, aproximando-se das 14.500 mortes diárias registadas no final de janeiro, no auge da pandemia.

A pandemia está "num ponto crítico", disse a Organização Mundial da Saúde (OMS) na segunda-feira, entre países como Israel, que está a conseguir conter novos contágios graças a uma intensa campanha de vacinação, e outros como a Índia, que está a enfrentar recordes de contaminações e mortes.

Segundo o levantamento realizado pela AFP às 08:30 TMG (09:30 em Lisboa), o Reino Unido, o país da Europa mais atingido pela covid-19 (127.225 mortes), apresenta cerca de 30 mortes por dia, após um pico de mais de 1.200 mortes diárias no final de janeiro.

O país, que saiu na segunda-feira de mais de três meses de confinamento, lançou uma grande campanha de vacinação no início de dezembro, que permitiu pelo menos que uma dose da vacina contra a covid-19 fosse administrada a 60% da sua população adulta.

Da mesma forma, os Estados Unidos, o país mais afetado do mundo com 566.224 mortes, viu a pandemia recuar drasticamente desde o final de janeiro, embora os números estejam novamente a aumentar em alguns Estados.

Os benefícios da vacinação também podem ser vistos em Israel, onde seis em cada 10 pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina. O país regista apenas seis a sete mortes por dia, quase 10 vezes menos do que no final de janeiro, no auge da pandemia.

Por outro lado, vários países estão a lutar para conter um forte surto de pandemia. A responsável técnica da OMS Maria Van Kerkhove alertou na terça-feira sobre uma pandemia “em plena expansão” e “a crescer de forma exponencial".

No Brasil, uma média de 3.000 mortes são registadas todos os dias, o equivalente a um quarto das mortes contabilizadas diariamente no mundo. Esse número mais do que duplicou desde meados de fevereiro e o país é, desde 07 de março, o que regista mais mortes diárias.

O aumento do número de mortes também é extremamente rápido na Índia. Atualmente são registadas mais de 1.000 mortes diárias neste país de 1,3 mil milhões de habitantes, ou nove vezes mais que no início de março, um aumento semelhante ao das contaminações (mais de 188.000 por dia contra 15.000 no início de março).

Mais de 139 milhões de casos foram registados em todo o mundo desde o início da pandemia, incluindo cerca de 730.000 por dia atualmente, um número que também tem aumentado continuamente desde o final de fevereiro.