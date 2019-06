Mais de 250 operacionais e seis meios aéreos combatem fogo de Ourique

As mais lidas

Foram já mobilizados para combater as chamas, segundo o CDOS, 256 operacionais, apoiados por 75 veículos e seis meios aéreos.

O incêndio está a devastar uma área de mato, pasto e eucaliptal, de acordo com a fonte do CDOS.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja adiantou à agência Lusa que o alerta para o fogo, que deflagrou na zona de Valongo, foi dado às 13:21, não havendo registo de feridos, nem de casas em perigo.

O incêndio florestal que deflagrou esta segunda feira à tarde no concelho de Ourique, distrito de Beja, tinha ainda três frentes ativas, cerca das 18:30 e mobilizava mais de 250 operacionais e seis meios aéreos, disse fonte da Proteção Civil.

