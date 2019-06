Nos Açores, tal como a nível nacional, o número de inscritos nas provas finais do 3.º ciclo é inferior ao do ano passado. Em todo o país, estão inscritos este ano 99629 alunos do 9.º ano, quando em 2018 foram 101627 inscritos. Na Região, são menos 60 alunos a fazer Prova de Português e de Matemática.





As Provas de Aferição de caráter prático tiveram início no dia 2 de maio e decorreram até 29 de maio. Em relação às provas de aferição escritas, falta apenas realizar hoje as provas do 2.º ano de Português e Estudo do Meio, e de Matemática e Estudo doMeio, a 19 de junho, por 2787 alunos dos Açores.



A 6 e 12 de junho, 2698 alunos do 5.º ano já realizaram a prova de aferição de Matemática e Ciências Naturais, e de História e Geografia de Portugal. E os alunos do 8.º ano, por sua vez, realizaram nesses mesmos dias, as provas de Português (2447 alunos inscritos) e de História e Geografia (2441 alunos inscritos).