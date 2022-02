Mais de 21 mil pessoas completaram vacinação e taxa mantém-se nos 86%

Segundo os dados da DGS, estão agora com a vacinação completa um total de 8.925.907 pessoas, o equivalente a 86% da população, percentagem que se mantém inalterada nas últimas semanas.

Já receberam pelo menos uma dose da vacina 9.053.901 pessoas, o que representa 87% dos portugueses, valor que também se mantém sem alterações nos últimos seis relatórios semanais da DGS.

De acordo com a DGS, todas as faixas etárias, que começam no grupo dos 12 aos 17 anos, estão acima dos 85% de vacinação completa e de primeiras doses, chegando aos 100% nos idosos com 65 ou mais anos e nas pessoas entre 50 e 64 anos que receberam pelo menos uma dose.

A cobertura vacinal por regiões também não sofreu grandes alterações na última semana, com o Norte e o Alentejo a apresentarem as taxas mais elevadas de vacinação completa (88%), logo seguidas do Centro (87%), de Lisboa e Vale do Tejo, dos Açores e da Madeira (84%) e do Algarve (81%).

Portugal recebeu, desde o final de 2020, mais de 23 milhões de vacinas, tendo sido distribuídas pelos centros de vacinação do continente e pelas regiões autónomas cerca de 17,2 milhões de doses.

Em 09 de outubro, o país atingiu a meta de 85% da população com a vacinação completa, estando atualmente também a decorrer a administração da terceira dose de reforço da imunização a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, que não tenham tido a infeção e que tenham completado o esquema vacinal há pelo menos 180 dias.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.113.287 mortes em todo o mundo, entre mais de 254,29 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.283 pessoas e foram contabilizados 1.112.682 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.