Mais 32.758 casos, 44 mortes e novo aumento de internamentos

O boletim epidemiológico diário da DGS regista um crescimento do número de pessoas internadas, contabilizando hoje 2.348 internamentos, mais 129 do que no domingo, 172 dos quais em unidades de cuidados intensivos, mais 12 nas últimas 24 horas.

Não havia tantos doentes internados em enfermaria desde 26 de fevereiro de 2021, dia em que estavam nos hospitais portugueses 2.404 pessoas por covid-19.

Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 509.628, mais 19.839 do que no domingo, e recuperaram da doença 12.875 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.725.342.

No total, entre casos ativos e contactos em vigilância, estão hoje em Portugal mais de um milhão de pessoas (1.010.747), o equivalente a cerca de 10% da população portuguesa.

Das 44 mortes, 16 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 12 no Norte, nove no Centro, duas no Alentejo, três no Algarve e duas na Madeira.