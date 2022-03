Mais 2.898 casos, 13 mortes e 75 novos internamentos nas últimas 24 horas

Ao dia de hoje estão internadas 916 pessoas com Covid-19, das quais 128 em unidades de cuidados intensivos, onde deram entrada mais 12 pessoas nas últimas 24 horas. O número de pessoas internadas é o mais elevado desde 04 de agosto, quando estavam nos hospitais 919 pessoas com Covid-19.

A maior parte dos novos casos foi diagnosticada na zona de Lisboa e Vale do Tejo (937), seguindo-se a zona Norte (914 casos) e zona Centro (599).

Das 13 mortes, quatro ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, três na região Norte, quatro no Algarve, uma no Alentejo e uma na Região Autónoma da Madeira.

Por idades, uma das pessoas que morreu com covid-19 tinha entre 50 e 59 anos, cinco entre 70 e 79 anos e sete tinham mais de 80 anos.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (12.031), seguindo-se as faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (3.972) e entre os 60 e os 69 anos (1.683).

Há agora 57.368 casos ativos de Covid-19 (mais 1.860 do que na quarta-feira) e recuperaram 1.025 pessoas, o que aumenta o total nacional de pessoas recuperadas para 1.078.708.

Em relação a quarta-feira, as autoridades de saúde têm mais 1.805 contactos em vigilância, totalizando 69.610.

Dos novos casos, 396 foram diagnosticados em crianças com menos de 10 anos, 321 em jovens entre os 10 e os 19 anos, 378 em pessoas entre os 20 e os 29, 452 entre os 30 e os 39 anos, 474 entre os 40 e 49 anos, 377 entre os 50 e 59 anos, 259 entre os 60 e os 69 anos, 162 entre os 70 e os 79 anos e 79 em pessoas com mais de 80 anos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou desde o início da crise pandémica 442.696 casos e 7.838 mortes.

Na região Norte, registaram-se 434.052 infeções e 5.650 óbitos desde o início da pandemia.

A região Centro tem agora um total acumulado de 161.404 infeções e 3.257 mortes.

O Algarve notificou mais 237 casos, acumulando 49.063 contágios e 513 óbitos, e há mais 97 novos casos no Alentejo, que soma 42.629 contágios e 1.064 mortos com covid-19 desde março de 2020.