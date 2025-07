Em 2024 registaram-se cinco vítimas mortais em 681 acidentes

Os Açores contabilizaram, em 2024, cinco vítimas mortais na sequência dos 681 acidentes de viação com vítimas.

Os números foram revelados ontem no Relatório Anual de Sinistralidade a 24h e fiscalização rodoviária 2024 elaborado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

De acordo com aquela publicação, e para além das cinco vítimas mortais, dos 681 acidentes foram ainda contabilizados 105 feridos graves e 776 feridos leves.

Comparando com o ano anterior (2023), registou-se um aumento de 9,8% do número de acidentes com vítimas (620) nas estradas das nove ilhas do arquipélago, registando-se também um aumento de 66,7% no número de mortes (em 2023 tinham sido contabilizados três óbitos).

Em sentido inverso, o número de feridos graves registou um recuo de 4,5% em 2023 (110) relativamente a 2024, verificando-se um aumento de 9,6% no que diz respeito ao número de feridos ligeiros (708 em 2023).

De acordo com o documento da ANSR consultado pelo Açoriano Oriental, os anos de 2020 e 2021 registaram quebras significativas da circulação rodoviária comparativamente a 2019 e, consequentemente, reduções nos principais indicadores de sinistralidade face àquele ano. Nessa medida, a Comissão Europeia considerou 2019 como o ano base de referência para efeitos da avaliação da evolução da sinistralidade rodoviária durante a presente década, um critério que também foi adotado em Portugal.

Assim, e face a 2019, registaram-se em 2024 na Região Autónoma dos Açores mais 70 acidentes (+11,5%) e mais 90 feridos ligeiros (+13,1%).

Contudo, apuraram-se menos duas vítimas mortais (-28,6%) e menos 15 feridos graves (-12,5%).

Em termos nacionais, incluindo território continental português e regiões autónomas dos Açores e da Madeira, o Relatório Anual de Sinistralidade a 24h e fiscalização rodoviária 2024 da ANSR revela que foram contabilizados 38.037 acidentes de viação com vítimas, 477 vítimas mortais, 2.756 feridos graves e 44.618 feridos leves.

Face a 2019, em 2024 registaram-se mais 786 acidentes (+2,1%) e mais 224 feridos graves (+8,8%), mas menos 43 vítimas mortais (-8,3% e menos 335 feridos leves (-0,7%).