Maia, Braga, Viseu e Lisboa no traçado da 86.ª edição em 2025

“Viseu terá uma etapa e respetivo dia de descanso, com as atividades satélite que acarreta, como um concerto e a etapa da Volta, e Lisboa vai receber o contrarrelógio final”, garantiu Joaquim Gomes, aos jornalistas, em conferência de imprensa após o fim da 85.ª edição, precisamente em Viseu.

Sem voltar ao Algarve no próximo ano, “o nordeste transmontano vai voltar a marcar presença” e também Braga, “uma das cidades mais representativas da Volta”, vai regressar ao traçado, com um final de etapa.

Joaquim Gomes guardou outras novidades para o futuro, estando garantido desde já o regresso às datas habituais, em agosto, para ‘conquistar’ mais público na estrada para assistirem às etapas.

Quanto à edição que hoje terminou com vitória do russo Artem Nych (Sabgal-Anicolor), “foi uma Volta a Portugal que correu muitíssimo bem”, com um início “inédito, bem mais exigente do habitual”, e antecipada no tempo para não coincidir (tanto) com os Jogos Olímpicos.