Madeira vai fiscalizar bares para cumprimento das regras sanitárias

"Quero chamar a atenção de alguns estabelecimentos fora do Funchal que têm reiteradamente violado as normas. Já dei instruções aos serviços da ARAE e já combinámos com a polícia que esses estabelecimentos serão multados ou eventualmente encerrados", avisou à margem de uma visita a uma exploração agrícola no concelho da Calheta.

O presidente do Governo Regional e líder do PSD/M, cargo que foi investido, simbolicamente, na terça-feira durante a reunião da Comissão Política Regional do partido devido ao adiamento, para data ainda a indicar, do XVIII congresso regional devido à pandemia da covid-19, salientou que tem recebido denúncias sobre alguns bares que têm violado as regras sanitárias quanto ao encerramento, ao distanciamento social e medidas de desinfeção.