Madeira regista mais uma morte, elevando para dez os óbitos

Até ao dia 21 de dezembro, foram contabilizadas na Região Autónoma da Madeira (RAM) 2.707 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram.

O boletim da DRS sobre a situação da doença no arquipélago, refere que "há 26 novos casos positivos a reportar, pelo que a RAM passa a contabilizar 1.247 casos confirmados de covid-19 no território regional".

"Trata-se de nove casos importados (sete provenientes do Reino Unido e dois da Região Centro de Portugal) e 17 casos de transmissão local, na sua maioria associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados", refere.

Sobre os casos confirmados, há a assinalar um caso positivo na área da saúde, tratando-se de um profissional de saúde do SESARAM, EPERAM identificado no âmbito do rastreio intra-hospitalar.

A DRS salienta ainda dois casos na área social, designadamente, dois residentes numa estrutura residencial para pessoas idosas, do sector privado, onde já se tinham identificado casos positivos, estando em curso a investigação epidemiológica.

"Há mais 23 casos recuperados a reportar, passando a região a contabilizar 903 casos recuperados de covid-19 e tendo-se confirmado mais um óbito em um doente hospitalizado na Unidade Polivalente dedicada à covid-19, passando a RAM a contabilizar, até à data, um total de 10 óbitos associados à doença", tratando-se de uma doente, de 80 anos, com múltiplas comorbilidades, que faleceu no Hospital Dr. Nélio Mendonça, diz a DRS.

O boletim informa ainda serem 334 os casos ativos, dos quais 97 são casos importados e 237 são casos de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos ativos, 35 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 284 em alojamento próprio e 16 pessoas encontram-se hoje internadas, 15 na Unidade Polivalente e um na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

No total, há 100 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM, EPERAM.