Madeira regista 108 novos casos e mais uma morte

A vítima mortal é uma mulher de 88 anos que se encontrava internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça e tinha comorbilidades associadas, informou a Secretaria da Saúde e Proteção Civil da Madeira.

Dos novos casos, apenas um é importado, sendo as restantes de transmissão local, passando a região a contabilizar 5.633 situações confirmadas e 1.842 ativos, adianta a autoridade regional de saúde.

Na mesma informação, a Direção Regional de Saúde indica que 68 pessoas estão hospitalizadas na unidade Dr. Nélio Mendonça, 61 das quais em Unidades Polivalentes e sete na de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

Também permanecem nos cuidados intensivos do Hospital do Funchal os três doentes com diagnóstico de covid-19 que foram reencaminhados do território continental (região de Lisboa e Vale do Tejo).

Ainda existem 31 pessoas a cumprir isolamento numa unidade hoteleira dedicada, “permanecendo as restantes em alojamento próprio”.

As autoridades de saúde deste arquipélago estão igualmente a estudar outras 245 novas situações relacionadas com contactos com casos positivos, decorrendo as respetivas investigações epidemiológicas.

“Hoje há mais 140 casos recuperados a reportar”, realça a Direção Regional de Saúde, salientando que “a região passa a contabilizar 3.741” doentes curados de covid-19.

Sobre as várias vertentes da operação de despiste, a autoridade regional menciona que estão em vigilância 4.686 viajantes com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Também no contexto de rastreio efetuado nos portos e aeroportos da região foram efetuadas 157207 colheitas para teste à Covid-19 realizadas até às 19:00 de hoje.

Por seu turno, no laboratório de patologia do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) foram processadas 281.628 amostras para teste de PCR, aponta.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.285.334 mortos resultantes de mais de 104,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.740 pessoas dos 755.774 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.