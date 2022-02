Madeira mantém testes à chegada em setembro

“Vamos ter de continuar [com a exigência de apresentação ou realização de teste à chegada]. É uma segurança”, declarou governante, na freguesia do Monte, onde assistiu à missa da Assunção de Nossa Senhora.

A obrigatoriedade de apresentar ou realizar testes PCR nos portos e aeroportos da região autónoma está em vigor desde 01 de julho de 2021.

“Estamos a constatar uma retoma da nossa economia, o setor do turismo está a correr bem, com bons índices de ocupação”, afirmou, reforçando: “A nossa ideia é reabrirmos as atividades ditas normais a partir de outubro, com a Festa da Flor, conseguindo um índice de vacinação superior aos 80%.”

O líder do executivo regional, de coligação PSD/CDS, apelou à população para manter o comportamento preventivo face à covid-19, considerando que o número de casos registados no arquipélago aumentou nas últimas semanas, atingindo uma média de 40 por dia.

Miguel Albuquerque salientou que os novos casos são, sobretudo, jovens, pelo que a região vai continuar a vacinar a população – cerca de 251 mil habitantes – a partir dos 12 anos.

De acordo com os dados mais recentes da Direção Regional de Saúde, o arquipélago regista 297 casos ativos de covid-19, com nove doentes hospitalizados.

“O meu pedido [a Nossa Senhora do Monte] é que se ultrapassa esta situação pandémica o mais rapidamente possível e que voltemos à normalidade”, disse Miguel Albuquerque, pouco antes de entrar na igreja.