Madeira atingiu recorde com 3.422 vacinas administradas num dia

Segundo uma nota distribuída pelo gabinete do secretário regional da Saúde e Proteção Civil, foram administradas, desde 31 de dezembro de 2020, 112.364 vacinas contra a Covid-19.

Sobre o processo de vacinação, indica que na quarta-feira foram vacinadas 204 pessoas no concelho Porto Moniz, 222 no de São Vicente, 900 em Santa Cruz, 390 na Calheta e 1.716 no Funchal.

Hoje está a decorrer a administração no Centro de Vacinação do Funchal, de Santana e Santa Cruz.

Em Santana, além da vacinação das pessoas residentes em função do critério da idade, estão a ser vacinados alguns doentes acamados residentes no concelho, segundo a mesma informação.

O Governo Regional sublinha que prossegue a administração de vacinas aos profissionais do setor turismo, visto que a região começa a receber alguns visitantes, e a pessoas portadoras de doenças de risco.

O Plano Regional de Vacinação Covid-19 da Madeira estabelece três fases, a começar pelos grupos prioritários, ao que se seguem as pessoas com comorbilidades e, depois, o resto da população.

A estimativa aponta para que sejam vacinadas 50 mil pessoas na primeira fase, outras 50 mil na segunda fase e, por fim, 100 mil pessoas.

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, já afirmou publicamente que o objetivo é ter 70% da população da região, cerca de 260 mil habitantes, vacinada até ao final de setembro.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado quarta-feira pela Direção Regional de Saúde, a Madeira registou 18 novos casos de Covid-19 e 19 recuperações, reportando um total de 226 infeções ativas, com 11 doentes hospitalizados.