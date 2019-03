Madalena em folia no desfile de Carnaval

O tradicional desfile de Carnaval da Escola Básica e Secundária da Madalena encheu de cor e alegria as principais artérias da Vila, esta sexta-feira, encantando as dezenas de pessoas que se deslocaram à Madalena para assistir ao evento.



Cerca de 700 foliões espalharam a sua contagiante alegria pelas ruas no desfile, que incluiu a participação dos jardins-de-infância e escolas do primeiro ciclo do concelho, bem como dos restantes ciclos escolares e da Escola Profissional do Pico, adianta nota informativa.



A par do tradicional desfile da Escola Cardeal Costa Nunes, o Carnaval será assinalado um pouco por todo o concelho, com os grandiosos bailes, matinés e assaltos de Carnaval, que caraterizam esta quadra festiva na Madalena.