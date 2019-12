Madalena distinguida com o Galardão “Município Amigo do Desporto”

De acordo com nota, a Câmara Municipal da Madalena, que na semana passada se havia sagrado campeã nacional do convívio intermunicipal de futsal, destacou-se pela promoção de múltiplos programas de incentivo à atividade física, pela qualidade na organização, planeamento e gestão neste domínio, culminando num incremento desportivo e propiciando uma prática física regular e socialmente abrangente, seja nas escolas do Concelho, com o programa “Escola Mais Desporto”, seja junto dos idosos, com o projeto “Mobilidade Sénior”.



As políticas e práticas de promoção desportiva do município foram alvo de uma exaustiva análise da Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, tendo por base diferentes critérios, nomeadamente a organização e o planeamento desportivo, as instalações e organizações existentes, os eventos e programas dinamizados, as preocupações no concerne à sustentabilidade ecológica, as parcerias estabelecidas, bem como o cumprimento da legislação e implementação de estratégias de marketing e comunicação.



Este é já o terceiro galardão de 'Município Amigo do Desporto' recebido pela Câmara Municipal da Madalena, reconhecendo as boas práticas da autarquia neste domínio.