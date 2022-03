Madalena celebra 299 anos de elevação a vila

De acordo com nota, foram distinguidas, com a Medalha de Mérito Empresarial, as empresas com mais de um quarto de século de atividade, bem como os funcionários do município que completaram 25 anos de serviço, com a Medalha de Distinção Profissional.





Enaltecendo o crescimento exponencial do concelho, o presidente da Câmara Municipal da Madalena, José António Soares, considerou que “o concelho é um território cada vez mais moderno e desenvolvido, sustentável e inclusivo. Um município que oferece qualidade de vida a todos os que o visitam e nele trabalham e habitam”, disse citado em nota.





Associando a efeméride à celebração do Dia Municipal do Bombeiro, os Soldados da Paz do concelho com 25 anos ao serviço da população, receberam um diploma, “pela sua bravura e abnegada dedicação”.





No final da cerimónia, o presidente da câmara ofereceu flores a todas as colaboradoras do município, assinalando o Dia da Mulher, e enaltecendo a importância da igualdade de género para a autarquia, a “primeira dos Açores a adotar um plano interno de combate às assimetrias de género”.