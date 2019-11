Luís Rodrigues é o novo Presidente do Conselho de Administração da SATA

De acordo com nota do Governo dos Açores, Luís Rodrigues foi Administrador Executivo, entre junho de 2009 a dezembro de 2014, na Holding TAP e TAP S.A., presidente do Conselho de Administração da TAP Manutenção e Engenharia Brasil e Administrador Executivo na empresa SPdH – Serviços Portugueses de Handling, S.A.







Como Administrador Executivo da TAP, Luís Rodrigues liderou a gestão de escalas em mais de 90 destinos para onde a companhia voava, criou e implementou um programa de redução global de custos da companhia e, em abril de 2014, assumiu as funções de Chief Financial Officer tendo liderado, igualmente, as áreas de Recursos Humanos, Relações Laborais, T&I, Compras, Legal, Auditoria e Serviços de Saúde.





A nota do executivo explica que como Presidente do Conselho de Administração da TAP M&E Brasil, empresa com 1.900 colaboradores, Luís Rodrigues, liderou o programa de transformação desta empresa, “conduzindo-a de uma situação altamente deficitária para uma empresa que dobrou de faturação em quatro anos e limpa de contingências”.





Como Administrador Executivo da SPdH – Serviços Portugueses de Handling, S.A., empresa com 2 mil colaboradores, “liderou a reestruturação desta empresa de uma situação de mau serviço e perdas elevadas até uma empresa rentável, conduzindo depois a sua alienação num processo internacional envolvendo interessados como Governo, Regulador, Colaboradores e Sindicatos e Autoridade da Concorrência Europeia”.





Para além da experiência na área da aviação comercial, Luís Rodrigues desempenhou funções de direção e chefia em diversas empresas privadas, como, por exemplo, FISHER, Portugal Telecom, Media Capital Multimédia, TVI e Procter & Gamble.





Luís Rodrigues é licenciado em Economia pela então Faculdade de Economia da Universidade de Lisboa, hoje Nova SBE, e possui diversa formação complementar, nomeadamente um MBA, pela Nova SBE, o Advanced Management Program, pela Harvard Business School (EUA), e o Air Transport Seminar, pela School of Engineering da Cranfield University (Reino Unido).





Recentemente, desde abril de 2015, foi Chief Executive Officer (CEO) da Nova School of Business and Economics Executive Education, em Lisboa, e professor em Estratégia, Corporate Governance e Liderança Aplicada na mesma instituição. É também Professor Adjunto no Mestrado da disciplina de Business Strategy and Pratice.