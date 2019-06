Luís Rego Jr. e Jorge Henriques encontram-se em Inglaterra a testar, em primeira mão, a mais nova evolução do Ford Fiesta R5. Os campeões açorianos de ralis viajaram a convite da M-Sport para aferir as potencialidades da nova viatura, que surge seis anos depois do “irmão mais velho”.

Contactado pelo Açoriano Oriental, o piloto micaelense diz ainda não ter nada definido quanto a avançar para o novo Fiesta R5 ainda este ano ou apenas no próximo. De recordar que Luís Rego Jr. está a competir, desde novembro passado, com um Skoda Fabia R5 alugado à ARCSport.







