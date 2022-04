Para o piloto do Team Além Mar, o Azores Rallye teve duas fases bem distintas. No primeiro dia de competição, o fundamental era pontuar fortemente para o Campeonato dos Açores de Ralis. Com a concorrência direta a ficar pelo caminho logo na primeira especial do dia, Luís Rego adaptou-se à nova situação de corrida.

“Optámos por um ritmo vivo e seguro que nos permitiu relançar a equipa nas contas do campeonato”, afirmou, em comunicado de imprensa.