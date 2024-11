Luís Miguel Rego vence Rali de Santa Maria

A dupla Luís Miguel Rego/José Janela, ao volante do Skoda Fabia Rally 2 Evo, foi a grande vencedora da 43.ª edição do Explore Santa Maria Rallye, terceira prova pontuável para o Campeonato dos Açores de Ralis 2024.

A equipa do Team Além Mar completou as nove provas especiais de classificação com um tempo total de 43:27.8, deixando os segundos classificados, Rúben Rodrigues e António Costa, a escassos 2.2 segundos.

A dupla da Auto Açoreana Racing, a bordo do Skoda Fabia RS Rally2, venceu mais troços (as duas passagens por São Pedro/Santa Bárbara; a segunda passagem por Picos/Barreiros; as duas passagens por Salto/Arrebentão; e a segunda passagem por Ginjal/Anjos), mas os 6.4 segundos de vantagem conseguidos por Luís Miguel Rego na primeira passagem por Ginjal/Anjos, na qual Rúben Rodrigues foi afetado por um furo, foram decisivos para o desfecho da prova organizada pela Secção de Automobilismo e Karting do Clube Asas do Atlântico.

O terceiro lugar da classificação geral, primeiro nas duas rodas motrizes, coube a Henrique Moniz e Jorge Diniz, no Peugeot 208 Rally 4, que terminaram a prova a 3:13.7 minutos do mais rápido.



A 15 segundos destes últimos terminaram a dupla do Team Lotus, Rafael Botelho/Rui Raimundo, também em Peugeot 208 Rally 4, segurando o quarto lugar da geral e o segundo entre as duas rodas motrizes.



As contas do pódio nas duas rodas motrizes foram fechadas pelo melhor piloto mariense em prova, André Oliveira, acompanhado por António Freitas, no Peugeot 208 VTI (R2).

A vitória nesta edição do Explore Santa Maria Rallye dá novo ânimo a Luís Miguel Rego nas contas do Campeonato dos Açores de Ralis, depois das duas primeiras provas em que ficou atrás de Rúben Rodrigues.

A caravana do Campeonato dos Açores de Ralis viaja agora até à ilha Terceira para disputar o 45º Rali Ilha Lilás, a 20 e 21 de setembro.