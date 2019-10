Luís Miguel Rego foi oitavo no Rallye Vidreiro 2019

O piloto açoriano Luís Miguel Rego, em Ford Fiesta R5, terminou em oitavo lugar o Rallye Vidreiro 2019, penúltima prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) que teve como vencedor José Pedro Fontes.



O campeão açoriano e atual líder do Campeonato dos Açores de Ralis, na sua segunda incursão em provas do CPR este ano, voltou a cumprir o objetivo de terminar, mas sobretudo ganhar experiência e ritmo perante o pelotão nacional.



“Foi um rali bastante positivo para nós, um rali difícil, novo para nós, com um piso muito escorregadio e com zonas muito sujas. Enfrentamos condições muito diferentes das que temos nos Açores e este rali foi um autêntico desafio para nós. Conseguimos evoluir, ganhamos experiência e mais ritmo e quantos mais ralis fizermos aqui no continente evoluímos cada vez mais”, afirmou o piloto em declarações à Antena 1 Açores.



A vitória à geral foi para o homem do Citroën C3 R5, José Pedro Fontes, depois de uma luta renhida com Ricardo Teodósico, em Skoda Fabia R5.