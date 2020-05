Luís Barbosa finalista aos ISSA Awards

Luís Barbosa, músico e compositor açoriano, foi nomeado ao Internacional Singer-Songwriters Association (ISSA) Awards, na categoria de single masculino do ano, com o tema "If I Could".



Durante o mês de abril, a votação do público tornou o músico açoriano finalista na categoria International Male Single of the Year da ISSA, uma associação sediada em Atlanta, estado da Georgia nos Estados Unidos da América.

Nos próximos dias os júris vão escolher os vencedores para cada categoria, estando a cerimónia de entrega de prémios agendada para o próximo dia 1 de agosto, na Dawsonville Performing Arts Center, em Atlanta.



Ouça e veja aqui o videoclip de "If I Could", com letra e música de Luís Barbosa; vídeo e edição de Hugo França