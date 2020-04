Lucro do Novo Banco dos Açores cai 5% no primeiro trimestre para 976 mil euros

Em nota à imprensa, a entidade, presidida por Gualter Furtado, sublinha que no ano passado o lucro no primeiro trimestre foi de 1,02 milhões de euros, caindo o resultado para 976 mil euros positivos nos primeiros três meses de 2020.

"O Novo Banco dos Açores continua a registar uma evolução positiva no contínuo desenvolvimento da sua atividade, que se comprova pelo aumento dos depósitos que, no período em análise e face ao período homólogo de 2019, tiveram um crescimento de 1,9%", prossegue a empresa.

No que refere à concessão de crédito, esta registou um decréscimo de -1,9%, "valor este que em termos reais é inferior já que o crédito vencido teve uma importante redução, pois passou de cerca de 12,2 milhões de euros para 9,4 milhões de euros".

A Região Autónoma dos Açores, "à semelhança do resto do país, está praticamente parada" devido à covid-19, sinaliza o Novo Banco dos Açores.

"O impacto desta crise na atividade do Novo Banco dos Açores no exercício de 2020 e seguintes, em resultado desta pandemia da covid-19, irá depender do tempo que durar, do efeito e dimensão da liquidez injetada na economia e nas famílias, por parte dos Governos da República e dos Açores, e da forma como são absorvidas estas medidas por parte dos empregadores e dos trabalhadores", antecipa a instituição financeira no comunicado.