Lotaçor tem de estar “ao serviço” dos pescadores açorianos, alerta Bolieiro

“Em tantos eventos e contactos que fiz com armadores e pescadores, com a população em geral, ficou a ideia de que, não são os armadores, nem os pescadores, nem o negócio que está ao serviço da Lotaçor. É a Lotaçor que tem de estar, firmemente, ao serviço dos pescadores, dos armadores e deste negócio”, insistiu o chefe do executivo regional, durante a inauguração das obras de reabilitação do entreposto frigorífico da Horta, na ilha do Faial.

Segundo o governante social-democrata, a empresa de lotas da região tem de assumir como “verdadeiro parceiro” e garantir uma melhor resposta às solicitações e às críticas dos profissionais da pesca, no sentido de assumir uma maior responsabilização da região na melhoria do rendimento dos pescadores e dos armadores e na valorização do pescado.

“Perante uma ou outra preocupação, alerta ou crítica, sempre bem-vindas, a calendarização do percurso da valorização do pescado, da receção, ou mesmo dos horários de funcionamento, tem de estar compatível com as oportunidades de negócio e com o facilitar da tarefa de pescadores e armadores”, afirmou o chefe do executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

A Lotaçor está a efetuar um grande investimento na reabilitação da rede de frio dos portos da região, com investimentos globais de quase 13,5 milhões de euros, repartidos pelos entrepostos frigoríficos da Horta (3,7 ME), Pico (7,7 ME), Santa Maria (1,3 ME) e Flores (700 mil euros).

Para Catarina Martins, presidente do Conselho de Administração da Lotaçor, a empresa continua a ser “um pilar de apoio ao desenvolvimento dos Açores”, sobretudo na área da exportação de produtos da pesca, abrangendo 200 trabalhadores e cobrindo cerca de 50 freguesias costeiras nas nove ilhas da região.

O novo entreposto frigorífico da Horta, agora inaugurado, passa a ter duas câmaras de congelação de pescado, com capacidade para 600 toneladas, dois tanques de salmoura para congelação, com capacidade para 20 toneladas por ciclo, dois túneis de congelação com capacidade para 20 toneladas e uma câmara de congelação polivalente, com capacidade para outras 50 toneladas de pescado.

A obra, lançada ainda pelo anterior governo socialista, foi cofinanciada pela União Europeia, através do programa operacional Mar 2020, e foi realizada pela empresa Afavias-Açores.