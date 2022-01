Londres diz que verba para combater tráfico de migrantes chegará em breve a França

Questionado pela estação pública britânica BBC sobre uma possível data para a entrega da verba às autoridades francesas, o ministro britânico com a tutela da segurança, Damian Hinds, disse esperar que a questão esteja “finalizada nas próximas semanas”.

Damian Hinds esclareceu que foi um “processo administrativo" e não uma "questão política" que provocou o atraso na atribuição da verba às autoridades francesas.

As declarações do ministro britânico surgem poucos dias depois de o Governo francês, através do ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, ter exigido uma negociação de um “tratado sobre as questões migratórias” entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido, bem como ter apelado a Londres para “manter a sua promessa” ao nível do financiamento na luta contra o tráfico de pessoas.

“O Governo [do Reino Unido] ainda não pagou o que nos prometeu”, criticou no sábado Gérald Darmanin, durante uma viagem à zona costeira de Loon-Plage (no norte de França), acrescentando na mesma altura: “Pedimos aos britânicos que mantenham a sua promessa de financiamento, já que mantemos a fronteira [segura] para eles”.

No final de julho, o Reino Unido assumiu o compromisso de pagar a França uma verba de 62,7 milhões de euros, para o biénio 2021-2022, para financiar um reforço da presença policial francesa nas zonas costeiras.

A questão migratória e securitária é frequentemente um foco de divergência entre Londres e Paris.

Desde o final de 2018, as tentativas de travessias ilegais por parte de migrantes do Canal da Mancha, entre França e o território britânico, têm vindo a aumentar, apesar dos perigos associados à viagem, às fortes correntes verificadas na zona e às baixas temperaturas da água.

Na semana passada, em apenas dois dias, 1.115 migrantes foram resgatados ou intercetados pelas autoridades britânicas.

Desde o início deste ano já atravessaram o Canal da Mancha para chegar ao Reino Unido 18 mil pessoas, um número bastante superior ao registado em 2020 (8.460). Só durante o mês de setembro foram contabilizados 3.879 migrantes.

O governo britânico tem atualmente em cima da mesa uma reforma do sistema de asilo proposta pela ministra do Interior britânica, Priti Patel, proposta essa que prevê um endurecimento de medidas e que vai ao encontro de promessas assumidas durante o processo do ‘Brexit’ (saída do Reino Unido da UE).

Apresentada pela ministra como "justa, mas firme", mas criticada por organizações de defesa dos direitos humanos, a reforma proposta visa desencorajar a imigração irregular e quer tratar os requerentes de asilo de forma diferente consoante cheguem ao território britânico de forma regular ou irregular.

A proposta de lei prevê aumentar para quatro anos, dos seis meses atuais, a pena de prisão para os migrantes que tentam entrar ilegalmente no país e elevar para a prisão perpétua – dos 14 anos atuais – a pena máxima para os traficantes (passadores) de pessoas.