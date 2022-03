Lloyd Cole no Teatro Micaelense a 21 de março

Além dos clássicos colecionados nos últimos 35 anos de uma imensa e dignificante carreira, que nos deu um dos melhores cancioneiros da pop — de “Lost Weekend” a “Brand New Friend” ou “No Blue Skies” —, Lloyd Cole traz-nos um novo conjunto de canções, que se reúnem no seu 12º álbum a solo, Guesswork. Neste álbum, com um carácter pop e de recorte electrónico que o aproxima de alguns dos terrenos percorridos, por exemplo, pelos Pet Shop Boys, Lloyd Cole reencontra velhos companheiros como Blair Cohen, dos Commotions, ou Fred Maher, baterista de elite que tocou, por exemplo, com Lou Reed.



Os bilhetes têm um preço de 25 euros para a plateia, e de 20 euros para o balcão, e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Micaelense, aberta de terça-feira a sábado, entre as 13h e as 18h00, exceto nos dias de espetáculo (das 16h30 às 21h30) ou em bol.pt