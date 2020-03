“Livros Incómodos” na Livraria SolMar

O evento conta com a socióloga Pilar Damião e o sociólogo Paulo Mendes para uma conversa aberta sobre obras escolhidas, como 'Americanah', de Chimamanda Ngozi Adichie, e 'Um Longo Caminho Para a Liberdade', de Nelson Mandela, entre outros.



“Livros Incómodos” é uma iniciativa de Laura Sequeira Falé em parceria com a Livraria SolMar e trata-se de um projeto que consiste num ciclo de quatro sessões, a serem desenvolvidas ao longo do ano, tendo como ponto de partida livros cujos temas são considerados polémicos e/ou fracturantes no contexto da nossa sociedade.



O mote para a primeira montra, a decorrer entre março e junho, é uma reflexão sobre racismo, sob o nome “Racistas são os outros”. É capaz nomear algum dos três autores negros que ganharam o Prémio Nobel? As suas estantes estão cansadas de histórias sobre a vida de homens brancos?



Laura Sequeira Falé desenvolve o projeto 'Duplo Espaço', para o qual visita, fotografa e escreve sobre ateliers de artistas plásticos.