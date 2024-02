Livraria Letras Lavadas promove encontros às cegas com livros

A Livraria Letras Lavadas, em Ponta Delgada, Açores, volta a promover, a iniciativa ‘blind date with a book’ (encontro às cegas com um livro), a partir de quarta-feira, no âmbito do Dia de São Valentim, foi hoje anunciado.