Lista única para lares de idosos em fase de teste

Na primeira página do jornal, é noticiado que o número de casos de gripe ainda está a subir, e que uma família viu a sua casa ser destruída num incêndio, bem como que há 60 vagas para uma formação gratuita destinada a futuros programadores.



O destaque fotográfico da capa de hoje é dado à vitória em casa do Santa Clara e ainda à história do barbeiro terceirense, com lojas abertas em São Miguel e na Terceira, que é o preferido de jogadores do FC Porto e Sporting.