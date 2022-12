Lionel Messi eleito melhor desportista da Argentina pela terceira vez

Na gala da 69ª edição dos prémios, realizada em Buenos Aires, o Círculo de Jornalistas Desportivos distinguiu o jogador de 35 anos, que no domingo ganhou o Mundial2022 com a 'albiceleste'.

Além de ter sido eleito o desportista do ano pela terceira vez, depois de 2011 e 2021, Messi foi igualmente galardoado com o ‘Olimpia de Prata’, que premeia o futebolista do ano, sendo que neste particular bateu a concorrência de Julián Alvarez e do benfiquista Enzo Fernández, que também contribuíram para a campanha vitoriosa da Argentina no Qatar.

Nas 17 temporadas ao serviço do FC Barcelona, Messi somou 10 títulos de campeão espanhol, oito supertaças de Espanha, sete taças do Rei, quatro ligas dos campeões, três supertaças europeias e três mundiais de clubes, antes de juntar ao currículo uma Liga francesa e uma Supertaça de França pelo Paris Saint-Germain, clube em que está a cumprir a segunda temporada.

O internacional argentino conquistou a Bola de Ouro em sete ocasiões, além de ter sido eleito o melhor jogador de um Campeonato do Mundo por duas vezes: em 2014, quando a Argentina perdeu a final para a Alemanha, e na última edição, que terminou com o triunfo dos argentinos sobre a França no desempate por grandes penalidades, após o empate 3-3 no final do prolongamento.

Com a 'albiceleste', Lionel Messi já tinha conquistado a Copa América, em 2021, e a primeira edição da Finalíssima, este ano, diante da Itália, campeã europeia em título.