Linha Açores de Esclarecimento Não Médico Covid-19 passa a disponibilizar apoio psicológico

Segundo nota, esta iniciativa do Governo dos Açores assenta no "modelo da intervenção psicológica à distância em crise e primeiros socorros psicológicos, encaminhando, sempre que necessário, os utentes para serviços especializados de saúde mental e outros que se justifique".



De natureza multidisciplinar, a Linha Açores de Esclarecimento Não Médico Covid-19 tem o número 800 29 29 29 e pode ser utilizada entre as 08h30 e as 18h30 nos dias úteis, destinando-se especificamente a esclarecer sobre dúvidas relacionadas com a situação na Região derivada da pandemia do novo coronavírus.