Liga reconhece que protocolo sanitário distingue competições profissionais

“As normas instituídas visam manter a estabilidade e continuidade do futebol, tendo em conta as preocupações com a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Estamos a testar mais do que qualquer atividade, a pensar no futuro, por forma a assegurar a integridade das competições”, afirmou Helena Pires, diretora de competições da (LPFP).

Os jogos das competições não profissionais de futebol e das modalidades de pavilhão marcados para o fim de semana foram cancelados, devido à resolução do Conselho de Ministros de 22 de outubro, que determina a limitação de circulação entre concelhos do continente entre as 00h00 de hoje e as 06h00 de terça-feira.

Questionada pela Lusa, Helena Pires reconheceu que as normas instituídas nos dois principais escalões de futebol, com testagem obrigatória antes de todos os jogos da I Liga e de dois em dois da II Liga, salvaguarda estas competições.

“Claro que sim, o plano de testagem implementado, acima do que está protocolado e definido para a modalidade, é fundamental para a estabilidade das competições, uma vez que permite a identificação dos casos, o seu isolamento, e a regularidade das provas”, vincou.