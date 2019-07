Liga define condicionantes e situações a "evitar" nos sorteios da I e II ligas

As mais lidas

Para o sorteio da II Liga, é determinado à partida que as equipas B de FC Porto e Benfica apenas se defrontem na última jornada de cada volta.

Nas condicionantes, a LPFP quer evitar que uma equipa que dispute numa ronda um jogo com um adversário que esteja nas competições europeias (Liga dos Campeões ou Liga Europa) volte a ter na seguinte um adversário ‘europeu’.

Nas várias alíneas de ‘condicionantes’, a Liga refere a necessidade de evitar que a mesma equipa jogue consecutivamente, em casa ou fora, com as que tiveram melhor classificação média nas anteriores três épocas: Benfica, FC Porto, Sporting, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães.

Para o sorteio, que se realiza na sexta-feira no Palácio da Bolsa, no Porto, é determinado ainda o habitual, ou seja, que a segunda volta “terá que ser o espelho” da primeira.

