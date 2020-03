Liga Contra o Cancro suspende rastreio do cancro da mama no Centro

O rastreio será interrompido na segunda-feira, mantendo-se, no entanto, algumas consultas de aferição, "nos casos em que se verifica a necessidade de repetição do exame para esclarecer alguma dúvida", esclarece a Liga.

A decisão de suspensão das atividades de rastreio de cancro da mama será avaliada semanalmente pela Direção do Núcleo Regional do Centro, em conjunto com as entidades de saúde competentes.

Na quinta-feira, a Liga tinha também anunciado a suspensão da presença de voluntários do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro no IPO de Coimbra e no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

A medida, que deverá durar até meados de abril, insere-se nos planos de contingência para conter a propagação da COVID-19, sendo acompanhada da suspensão "das atividades de âmbito comunitário" desenvolvidas pelo Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A Liga "implementou um Plano de Contingência Global em todos os seus serviços e delegações distritais", apelando à responsabilidade individual e coletiva de todos.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassa as 140.000 pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.