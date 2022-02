Legislativas

Líder do PSD/Madeira propõe coligação com o CDS-PP na região

O presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, revelou que vai propor no próximo Conselho Regional, agendado para 20 de novembro, que os sociais-democratas e o CDS-PP concorram às eleições legislativas antecipadas em coligação no círculo da região.