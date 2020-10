Líder do PSD/Açores diz que agiu em defesa do interesse público na venda da Azores Parque

Em declarações aos jornalistas na ilha das Flores, no âmbito da campanha para as eleições legislativas regionais dos Açores, José Manuel Bolieiro, candidato a presidente do Governo Regional, lamentou que haja uma tentativa de “pôr em causa a honra do político” na véspera do sufrágio, agendado para domingo.

O jornal Público noticia hoje que Bolieiro está a ser investigado pelo Ministério Público pelo crime de insolvência culposa quando era presidente da maior autarquia açoriana, estando em causa a venda da empresa municipal Azores Parque em março 2019.

Segundo o jornal, a empresa encontrava-se falida, tinha mais de 11 milhões de euros de passivo e a autarquia preparava-se para a extinguir e internalizar, quando, naquela data, acabou por a vender por 500 euros.

“Lamento que nesta altura queiram pôr em causa a honra do político que está à beira das eleições. É inequívoca a minha honra, a transparência dos procedimentos”, afirmou o líder dos sociais-democratas açorianos.

Bolieiro acrescentou que agiu sempre “em defesa do interesse público, do município e do povo”, sublinhando que isso foi “acautelado” neste processo.

“Foi isso que me moveu e é isso que me continua a mover, mesmo neste processo de candidatura para governar os Açores”, acrescentou.

Questionado sobre se este caso poderá ter efeitos nas eleições de domingo, o presidente do PSD/Açores afirmou esperar que as pessoas “tenham discernimento” para perceber “onde está a tentativa de ataque de carácter”.

Segundo o Público, depois da venda, e em poucos meses, de acordo com um parecer do administrador judicial, parte do ativo imobiliário da sociedade foi vendido e a sua conta bancária completamente esvaziada, na véspera da declaração de insolvência pelo Tribunal de Ponta Delgada (TPD), a pedido do maior credor, o banco Santander Totta.

Entre os investigados está também a atual presidente da autarquia, Maria José Duarte, que substituiu Bolieiro no cargo em junho deste ano e que na altura da venda era vogal da administração da empresa.

José Manuel Bolieiro presidiu ao conselho de administração da Azores Parque entre julho de 2016 e dezembro de 2017, segundo o Público.

Questionada pela Lusa, a assessoria da atual presidente da câmara remeteu comentários para quando estiver concluído o relatório da comissão de inquérito aprovada pela Assembleia Municipal relativamente à venda da empresa.