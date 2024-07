Líder do Hamas será sepultado sexta-feira em Doha, após cerimónia em Teerão

A cerimónia fúnebre “oficial e pública” terá lugar na quinta-feira em Teerão e o corpo será transportado para Doha, onde o “mártir” será sepultado no dia seguinte, na presença de representantes das fações palestinianas, bem como de dirigentes árabes e muçulmanos, informou o Hamas num comunicado.

As orações fúnebres serão realizadas na mesquita Imã Mohammad ben Abdel Wahhab, a maior de Doha, e o funeral terá lugar num cemitério em Lusail, a norte da capital do Qatar, segundo a mesma fonte.

Nos últimos anos, Ismail Haniyeh estava a dirigir a estrutura política do Hamas a partir do exílio no Qatar. Em 2012, o gabinete político do movimento islamita palestiniano encerrou em Damasco e foi transferido para Doha.

O líder político do Hamas foi morto hoje num ataque em Teerão, com o movimento palestiniano a acusar Israel, país contra o qual está em guerra na Faixa de Gaza desde outubro passado, e a prometer retaliar por este “assassinato”.