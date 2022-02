Léneo Andrade novo presidente do Conselho de Administração da USI de Santa Maria

Na sequência da saída do titular do cargo, o Governo Regional dos Açores iniciou o procedimento de nomeação do responsável por aquela unidade de saúde, tendo endereçado convite a Léneo Andrade, licenciado em Dietética e Nutrição, tendo um conjunto vasto de formação na área da saúde, exercendo funções no Hospital Curry Cabral e noutras instituições de saúde, explica nota do Governo dos Açores.





O novo presidente do conselho de administração do Unidade de Saúde da ilha de Santa Maria, tem exercido, ainda, funções de coordenação e responsabilidade em vários órgãos da sua área de atividade e de docência académica na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, na Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas e na Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa.





O secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, manifestou “satisfação pelo facto de Léneo Andrade ter aceite o desafio, considerando o seu perfil, a sua experiência e a necessidade de resolver os problemas do sector na ilha de Santa Maria”, disse citado na mesma nota.





“Estou convicto de que o novo presidente do Conselho de Administração, juntamente com a equipa que está a constituir, irá assumir, com sucesso, a responsabilidade de contribuir para a resolução de problemas que perduram há demasiado tempo e que assentam, fundamentalmente na falta de recursos humanos que não foram acautelados nos últimos anos”, afirmou Clélio Meneses.





"Estou igualmente certo de que também em Santa Maria vamos iniciar um tempo novo de melhores respostas de saúde para os açorianos”, sublinhou o secretário da tutela.