Ponta Delgada

Largo da Matriz acolhe 'Concerto Solidário pela Ucrânia' no domingo

A Câmara Municipal de Ponta Delgada promove no próximo domingo, 20 de março, a partir das 15 horas, no Largo da Matriz, o 'Concerto Solidário pela Ucrânia', com a atuação de vários artistas locais.