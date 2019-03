Lançamento do livro "Volta aos Açores em 30 experiências"

Trata-se de um pequeno caderno de experiências para ajudar os mais novos a descobrir a ciência das coisas e dos fenómenos do dia-a-dia, explica nota informativa.

As experiências nele propostas resultaram de uma seleção feita pelos Centros de Ciência dos Açores e procuram, todas elas, apresentar curiosidades relacionadas com as ilhas.

Em São Miguel, o evento irá realizar-se no Expolab- Centro Ciência Viva, pelas 15 horas e a apresentação estará a cargo dos alunos do Clube de Ciências e Tecnologia da EBI de Lagoa.

Alda Fernandes e Anabela Cura, do projeto "Canta Comigo, Leio Contigo", marcam presença nesse evento, com uma sessão especial de contos e melodias.

Ao longo da tarde, não irá faltar atividades de laboratório, com experiências para todos os gostos, dinamizadas pelos centros de ciência OMIC, OASA, OVGA e Expolab.

O "Volta aos Açores em 30 experiências" é uma edição da Sociedade Afonso Chaves, com o apoio da Direção Regional da Ciência e Tecnologia, que resultou de um trabalho conjunto dos Centros de Ciência dos Açores: Expolab- Centro Ciência Viva, Observatório Vulcanológico dos Açores, Observatório Astronómico de Santana, Observatório Microbiano dos Açores, Centro de Ciência de Angra do Heroísmo e Observatório do Mar dos Açores.