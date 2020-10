Dia 16 de outubro

Lançamento do livro "Ilha-América" de Almeida Maia, em Ponta Delgada

O auditório da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, acolhe, no próximo dia 16 de outubro, pelas 18h30, o lançamento do livro “Ilha-América” do escritor Almeida Maia, que contará com intervenções de Vamberto Freitas e de Onésimo Teotónio Almeida.