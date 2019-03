Lançamento do Guia Turístico das Sete Cidades

O Guia Turístico das Sete Cidades resulta de uma parceria com a Direção Regional do Ambiente, do Geoparque Açores e do Museu Carlos Machado.

O guia assenta numa linguagem acessível com uso de pictogramas, tamanho de letra maior e contraste de cores.

Marcaram no lançamento, que decorreu na semana passada, o Adjunto do Gabinete da Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo, Rui Apresentação, a Assessora para Turismo da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Rosa Costa, e diversas empresas de Animação Turística e empresários locais.

Neste momento o guia está disponível na Loja Azores For All/Eco-Atântida e brevemente estará também disponível em formato digital no site www.azoresforall.com