Lançamento da obra "Valores da Vida", de Álvaro Feijó

Presente no lançamento da obra, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, referiu, citado em nota que “mais do que um livro, este trabalho do professor Álvaro Feijó, é uma prova de amor à própria vida e uma inspiração para que outros possam olhar para a sua vida com um propósito pela causa pública”.





"Valores da Vida" é o segundo livro de Álvaro Feijó e é um trabalho que retrata a sua vivência nos vários movimentos que fez parte, aprofundando as várias temáticas com a sua visão.



Álvaro Feijó tem 75 anos e é professor aposentado. Tem dedicado a sua vida ao voluntariado, onde se destaca a fundação do grupo de escoteiros da Ribeirinha, número 63 da Associação dos Escoteiros de Portugal, a direção da Casa do Povo da Ribeirinha, e os inúmeros movimentos que ingressou, desde o teatro, ao desporto, indica a mesma nota.





Foi presidente da Junta de Freguesia da Ribeirinha durante dois mandatos consecutivos e membro da Assembleia Municipal da Ribeira Grande.





A cerimónia contou ainda com as presenças do deputado à Assembleia da República, Paulo Moniz, a secretária regional da educação, Sofia Ribeiro, o presidente da Assembleia Municipal, José Luís Pontes, o vice-presidente da Câmara Municipal, Carlos Anselmo e o presidente da junta de Freguesia da Ribeirinha, Marco Furtado.





A apresentação do livro foi feita por Mário Moura.